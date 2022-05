O que é direita e o que é esquerda? Professora explica em vídeo os conceitos

Segundo episódio da série Ideologias, no O POVO Mais, explica os dois grandes campos em que se costuma dividir a política

O segundo episódio da série especial Ideologias explica o significado da mais clássica divisão entre campos políticos: o que é direita e o que é esquerda. Em vídeo de aproximadamente seis minutos, os conceitos são explicados de forma didática por Monalisa Torres, professora de Teoria Política da Universidade Estadual do Ceará (Uece) e pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia (Lepem). Ela fala sobre o conceito em si, a história das ideias, como elas surgem e como se manifestam hoje.

Essa divisão, ela explica, remonta à Revolução Francesa, com base na posição onde os grupos políticos sentavam durante a Assembleia Nacional. Foram termos que acabaram absorvidos no jargão político para designar os posicionamentos ideológicos.

Não há um consenso total sobre o que define pensamentos políticos de direita e esquerda — e há transformações ao longo do tempo, e também diferentes tendências regionais pelo mundo. Monalisa escolhe a abordagem do teórico italiano Norberto Bobbio. Ele estabelece a diferenciação entre direita e esquerda a partir da forma como entendem a ideia de igualdade. Do ponto de vista da natureza e das relações sociais. Para ele, explica Monalisa, a esquerda é igualitária enquanto a direita é inigualitária.

"Para a esquerda, desigualdades são produto da sociedade. Portanto, se são produto da sociedade, precisam ser mitigadas. Perspectiva de que o Estado pode interferir e mitigar as desigualdades sociais", aponta a professora.

"Do ponto de vista da direita, a desigualdade é natural. Se é natural, ela não pode ser alterada. Toda vez que algum movimento político, partido ou o próprio Estado interfere na ordem natural das coisas, produz consequências ruins", acrescenta.



Essas, aponta Monalisa, são referências que balizam as ideologias. Ela exemplifica como isso se concretiza no Brasil nos dois últimos ciclos políticos. "Os governos petistas (2003-2016) tinham perspectiva de protagonismo muito forte do Estado a partir das políticas públicas, politicas sociais."

No atual governo, o princípio é outro. "O governo (Jair) Bolsonaro pensa o Estado de forma diferente, Estado que não pode interferir na vida privada das pessoas, por exemplo. Um Estado que deve ser mínimo."

No primeiro episódio da série, o professor Fabio Gentile explicou o conceito de ideologia. No terceiro episódio, o historiador André Rosa fala sobre o que é fascismo. Você confere todos os episódios no O POVO Mais.

A série Ideologias é parte dos parte dos diálogos audiovisuais "Pra começo de conversa". Tem roteiro Luana Sampaio, direção de fotografia de Fco Fontenele, edição de fotografia de Julio Caesar e edição de Cinthia Medeiros e Raphael Góes.

