Izolda: "Não tenho obsessão pelo poder"

A governadora Izolda Cela (PDT) repercutiu nesta segunda-feira, 16, as declarações de Carlos Lupi, presidente nacional do PDT, manifestando preferência pelo ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT) para ser o candidato governista ao Palácio Abolição. Izolda afirmou que somente Lupi pode falar sobre as próprias escolhas e que ela tem priorizado a gestão iniciada há pouco mais de um mês.

"Eu não tenho obsessão pelo poder. Estou realmente muito focada no trabalho e acrditando que prevalecerá o bom senso de nós continuarmos com essas forças, com essa aliança, que tem sido importante para o Ceará e que a gente acredita que seguirá sendo", afirmou a governadora, durante cerimônia de entrega da Medalha Boticário Ferreira ao presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), Evandro Leitão (PDT), na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). "Estou chegando atrasada no serviço. Meu foco tem sido esse", complementou.

No último sábado, em entrevista ao jornal O Globo, Lupi elogiou Izolda, mas destacou maior taxa de conhecimento de RC entre o eleitorado. “O Roberto Cláudio é o mais forte para evitar o Capitão Wagner (União Brasil). Ele é o mais conhecido, foi prefeito de Fortaleza durante dois mandatos”, disse Lupi. “A minha amiga Izolda é preparada, mas não é muito conhecida. Em três meses vai se tornar favorita? Acho pouco provável”, continua o pedetista.

As declarações ocorrem em meio à turbulência na aliança entre PT e PDT. Parte das divergências foi motivada pelo impasse na escolha do nome pedetista, mas se agravou após duras críticas do ex-ministro e presidenciável Ciro Gomes (PDT) ao PT Ceará, que provocaram uma reunião estadual do PT para debater o futuro.

Além de Izolda Cela e Roberto Cláudio, o próprio Evandro Leitão e o deputado federal Mauro Filho são as possibilidades de candidatura do PDT. As trocas de desavenças entre os partidos da aliança governista também passa pela preferência de petistas pela escolha de Izolda Cela e com rechaço ao nome de Roberto Cláudio.