Município de Angélica elegerá prefeito e vice-prefeito neste domingo

O município de Angélica, no Mato Grosso do Sul, escolherá hoje (15) quem será o prefeito e o vice-prefeito da cidade até o final de 2024, de forma a complementar o mandato impugnado de João Cassuci (PDT), eleito em 2020 com registro de chapa sub judice. O pleito eleitoral será das 7h às 17h.

A expectativa é de que cerca de 8,6 mil pessoas participem da eleição suplementar nas 29 seções eleitorais espalhadas em cinco locais de votação. Quatro candidatos concorrem à prefeitura.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul (TRE-MS), serão utilizadas 38 urnas, sendo dez delas de contingência, caso se façam necessárias substituições do equipamento.

Foram escaladas cerca de 300 pessoas, entre servidores, colaboradores, auxiliares, mesários e policiais civis e militares, para ajudar na realização do pleito, além do juiz e do representante do Ministério Público Eleitoral.

Atualmente, o cargo de prefeito tem sido exercido pelo presidente da Câmara Municipal de Angélica, Almir Fagundes.

