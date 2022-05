CGD expulsa quatro PMs que posaram em foto ao lado de Cabo Sabino

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD) expulsou mais quatro policiais militares por envolvimento do motim de 2020 no Ceará. Desta vez, foram expulsos quatro agentes que teriam participado de atos da paralisação, tendo inclusive posado em foto ao lado de um dos líderes do movimento, o ex-deputado Cabo Sabino.

Em decisão publicada no Diário Oficial do Estado da última sexta-feira, 13, foram expulsos o cabo Alexsandro Alcântara de Araújo, o soldado Francisco Alex de Menezes Felinto, o soldado Kleber Jefferson Damasceno Jales e o soldado Jardel Oliveira Rodrigues, por "prática de atos desonrosos e ofensivos ao decoro profissional". Com isso, já são cerca de 20 PMs expulsos ou demitidos por participação no motim.

Segundo o processo da CGD, os quatro envolvidos aderiram "de forma espontânea à paralisação das atividades" promovida pelo movimento entre fevereiro e março de 2020. Eles teriam chegado inclusive a participar da ocupação feita por amotinados no antigo 18º Batalhão de Polícia Militar, no Antônio Bezerra, sendo posteriormente reconhecidos por oficiais superiores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, a comissão da Controladoria destaca a foto dos militares com Sabino como um “inequívoco momento de adesão (cooperação/apoio) ao movimento grevista”. Um dos líderes do movimento, Sabino anunciou expulsão da PM em outubro do ano passado.



Tags