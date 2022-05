Vereador quer criar horário gratuito no estacionamento do Mercado dos Peixes, em Fortaleza

Um projeto que cria horário social no estacionamento do Mercado dos Peixes foi enviado para apreciação da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal de Fortaleza. O texto, de autoria do vereador Guilherme Sampaio (PT), estabelece a faixa entre 5h e 8h da manhã como horário social no local, o que corresponde ao horário tradicional de retorno das embarcações pesqueiras do mar.

Para o vereador “o projeto visa favorecer e facilitar a comercialização do pescado no horário tradicional de retomo das embarcações pesqueiras, beneficiando tanto pescadores como permissionários, bem como consumidores, desonerando-os dos encargos com estacionamento e garantindo o amplo acesso da população ao serviço”.

No tempo determinado, não será cobrada a tarifa de estacionamento dos consumidores até o prazo máximo de duas horas de permanência, ficando a gratuidade condicionada à apresentação de comprovante de consumo emitido pelos boxes instalados no mercado.

Na Comissão, será designado um relator para elaboração de parecer sobre a proposta. Caso o parecer seja favorável e aprovado pelo colegiado, a matéria volta ao Plenário para que seja apreciada pelos vereadores.



