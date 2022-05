"Lanchaciata" é programada em Brasília por apoiadores de Bolsonaro

Acostumado a participar de motociatas feitas por apoiadores ao redor do Brasil, desta vez o presidente Jair Bolsonaro (PL) terá uma “lanchaciata” em seu apoio. Simpatizantes do presidente pretendem realizar evento neste domingo, 15. Será em Brasília, no lago Paranoá. Até então, cerca de 80 donos de embarcações garantiram presença. o evento irá ocorrer às 9 horas da manhã, a partir da ponte JK, e deve seguir rumo ao Palácio da Alvorada. A previsão é de que o evento tenha quatro horas de duração.

Com o slogan “Pela liberdade no Brasil”, é solicitado aos que pretendem participar do cortejo que preencham um formulário por questões de segurança. À Jovem Pan, o aquaviário Alvanyr Guimarães afirmou que a ideia surgiu a partir de outros eventos realizados em apoio a Bolsonaro, como as motociatas. “Mas não esperávamos que atingisse a proporção que tomou”.

Segundo ele, 80 donos de embarcações já se inscreveram, entre lanchas, jet skis, catamarãs e outros. “Ontem, quando tinha umas 60 pessoas inscritas, nós estimamos que devia ter entre 500 e 600 pessoas participando. Mas deve ser mais, já que nem todo mundo tem acesso ao link para inscrição, ou alguns tem mas não se inscrevem”, acredita.

Ele disse ainda que não teve contato com integrantes do governo ou parlamentares da base aliada até o momento. Por mais que a capital fique distante de praias, Brasília tem uma das maiores frotas náuticas do Brasil, estimada em 55 mil embarcações.



