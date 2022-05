Filho de Bruno Covas diz que pai seria "presidente do Brasil" se estivesse vivo e critica Alckmin

Tomás Covas, filho do ex-prefeito de São Paulo Bruno Covas, afirmou que seu pai seria “presidente do Brasil” um dia, caso ainda estivesse vivo. Bruno morreu em meados de maio do ano passado, aos 41 anos, na luta contra um câncer.

Questionado sobre a dimensão da perda do pai para o PSDB e para a política nacional, o garoto respondeu: “Não tenho dúvidas que o meu pai seria presidente do Brasil algum dia. No mínimo, com certeza candidato, e acho que a gente iria ganhar a eleição”. As declarações do jovem, hoje com 16 anos de idade, foram dadas em entrevista à Folha de S.Paulo.

Sobre o assunto PSDB traça reeleição de Garcia em SP como prioridade enquanto Doria patina

PSDB, MDB e Cidadania afirmam que pesquisas vão definir candidato único

Genial/Quaest: Haddad tem 30% para o governo de SP; França, 17% e Tarcísio, 10%

Em SP, Lula tem 39% das intenções de voto e Bolsonaro, 28%, diz Genial/Quaest

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Embora muito jovem, Tomás é filiado ao PSDB assim como o pai era. Atualmente vivendo nos Estados Unidos, ele se disse incomodado pela polarização entre Lula (PT) e Bolsonaro (PL) e criticou ainda a decisão do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, tucano histórico, de migrar ao PSB para compor chapa com Lula nas eleições presidenciais.

"Acho que o Alckmin cometeu a decisão errada, não sei se ele defendeu os seus princípios morais. Não concordei com a saída dele (do PSDB), mas ele fez as escolhas dele, tanto que o PSDB não aceitaria isso. Foi para um partido de esquerda (PSB) e para um projeto, que no meu ponto de vista, é um projeto pessoal”, declarou na entrevista.



Tags