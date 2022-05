Elon Musk suspende temporariamente a compra do Twitter, mas diz estar comprometido com a aquisição

No mês passado, Musk anunciou acordo para comprar o Twitter por um valor de US$ 44 bilhões

O bilionário sul-africano Elon Musk disse ainda estar “comprometido” com a compra do Twitter, horas após declarar que a aquisição estava temporariamente suspensa. As declarações foram feitas nesta sexta-feira, 13, no perfil de Musk na própria plataforma.

A suspensão anunciada teria como motivação detalhes pendentes sobre número de contas fakes na plataforma. “O acordo do Twitter foi suspenso temporariamente para aguardar os detalhes pendentes que apoiam o cálculo de que contas spam/falsas representam de fato menos de 5% dos usuários”, escreveu Musk.

Horas depois, o bilionário que também gerencia as empresas Tesla e SpaceX respondeu a própria postagem alegando que “ainda está comprometido com a aquisição”. No mês passado, Musk anunciou acordo para comprar o Twitter por um valor de US$ 44 bilhões.



Still committed to acquisition — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022

