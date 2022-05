Diretor da novela Pantanal chama Bolsonaro de "cão dos infernos"

Um dos diretores da novela Pantanal, da TV Globo, Walter Carvalho, chamou o presidente Jair Bolsonaro (PL) de “cão dos infernos”. Ao comentar as expectativa para as eleições de outubro, Walter disse que é preciso se prevenir para uma atitude “muito agressiva” que possa via a acontecer. “Eu tenho a impressão que se continuar a perspectiva desse cão dos infernos que dirige o Brasil, se continuar a perspectiva dos seus desejos e das suas vontades, nós vamos ter uma guerra”, afirmou em entrevista ao F5, do jornal Folha de S.Paulo.

Walter diz que não se pode agir de forma tão arbitrária como Bolsonaro faz com o Supremo Tribunal Federal (STF). “Não se pode atacar o STF como ele ataca. Como ele também ataca o Congresso e ataca a própria sociedade”. Segundo ele, devemos estar muito organizados e prevenidos.

Ele acredita que vai haver problemas em tirar “esse cão dos infernos” da Presidência da República, por isso, segundo ele, é importante que o voto consciente se manifeste nestas eleições. “Hoje, nós temos de um lado a coisa mais progressiva, mais humanista e uma visão com desejo de projeto social, e do outro lado a irracionalidade fascista perdurando e isso me põe muito medo”.

Cada pessoa teria o direito de ter sua preferência política, segundo ele, mas que seja escolhido algo “menos nocivo” do que “essa direita fascista”. “Tudo bem que você tem o direito de escolher, mas não dava para ser melhor? Eu sempre pergunto isso. Pergunto não só para as pessoas da classe artística, mas para todas as outras áreas. Eu conheço muito poucos na classe artísticas que apoiam esse 'cão dos infernos', mas a maioria é contra”.

Na última quarta-feira, 11, Walter recebeu amigos para a abertura da exposição "Iluminuras", em uma galeria no Leblon. Na ocasião, além de política, ele conversou sobre o recente trabalho e a novela Pantanal.



