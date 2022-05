Presidente do TSE, Edson Fachin, diz que país terá eleições limpas

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, ressaltou -feira (12) que o país á eleições limpas. A fala ocorreu após o evento do Teste Público de Segurança (TPS) que avalia soluções aplicadas ao sistema eletrônico de votação.

As eleições estão marcadas para o dia , quando os brasileiros escolherão presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais. Eventual segundo turno será realizado no dia .

"O país e a sociedade agradecem. Vamos dia , o Brasil á eleições limpas, seguras, com paz e segurança. Ninguém e nada interferirá na Justiça Eleitoral. Não admitirmos qualquer circunstância que impeça o brasileiro de se manifestar", disse Fachin.

"Quem vai ganhar as eleições é a democracia. Nós vamos diplomar os eleitos e isso certamente acontecerá. Há muito barulho mas esse tribunal opera com racionalidade técnica", argumentou. "Quem investe contra o processo eleitoral investe contra a democracia. É um fato e fato fala por si só. Não se trata de recado, é uma constatação. Temos respeito a todo chefe de estado e jamais nos furtaremos a diálogo. Não há afirmação do que desborde da legalidade constitucional", acrescentou.

Testes

Esse é o segundo dia do TPS. O teste de confirmação ocorre até o dia , das 9h às 18h. O encerramento das atividades está previsto para as 17h desta -feira (13).

O TPS é um evento permanente do calendário eleitoral, é realizado pelo TSE desde 2009, preferencialmente no ano anterior ao das eleições.

Na edição do TPS, ocorrida de 22 a de 2021, dos 29 planos de ataques aos componentes da urna eletrônica, somente cinco registraram achados, cujas soluções estão sendo submetidas a exame no teste de confirmação.

