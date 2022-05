Izolda quer ceder imóvel do Estado para Sarto construir um Cuca no bairro Vicente Pinzón

A governadora Izolda Cela (PDT) enviou para a Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) um projeto de lei que autoriza o Estado a ceder um imóvel ao município de Fortaleza. Trata-se, no caso, do antigo Centro Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC) Maria Felício Lopes, localizado no bairro Vicente Pinzón. No local, a prefeitura quer construir um Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (Cuca) e também uma escola municipal. Atualmente, o prédio está sob responsabilidade da Secretaria Estadual da Educação (Seduc).

"Trata-se de um serviço de natureza pública, com condão de fomentar a educação e lazer naquela localidade, reforçar direitos constitucionais de relevante importância para todos os cidadãos", argumentou Izolda.

Sobre o assunto Rede Cuca é derrotado por 3 a 0 pelo Araguari e cai na semifinal da Superliga B

Com investimento de mais de R$ 26 milhões, Cuca do Pici é inaugurado em Fortaleza

Sarto: escolha de candidato do PDT envolve "gente madura" e "fofocas" não atrapalham

Sarto e secretários iniciarão visitas aos bairros de Fortaleza em maio

Rede Cuca abre vagas para cursos de formação, artes e esportes

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O projeto, entretanto, alerta que o imóvel "retornará imediatamente à posse do Estado do Ceará, com todas as suas benfeitorias e sem qualquer indenização, seja a que título for, caso não seja utilizado para a finalidade disposta nesta lei".

Atualmente, Fortaleza conta com cinco Cucas: Barra do Ceará, Mondubim, Jangurussu, José Walter e Pici. O projeto foi criado pela então prefeita Luizianne Lins (PT) e teve continuidade com os prefeitos Roberto Cláudio e José Sarto, ambos do PDT.

Tags