Gastos de Bolsonaro com cartão corporativo saltam para R$ 8,8 milhões neste ano

O governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) gastou cerca de R$ 8,8 milhões em cartões corporativos entre os meses de janeiro e maio de 2022. Os valores estão disponíveis no Portal da Transparência e foram registrados sob o Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF), com gastos vinculados à Presidência da República.

Na mesma plataforma, estão registradas as despesas para o mesmo período em anos distintos. Em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, foram R$ 4,8 milhões gastos; em 2020, o valor passou dos R$ 7,9 milhões e no ano passado o registro foi de R$ 6,7 milhões gastos com o dispositivo entre os meses de janeiro e maio.

No início deste mês, o deputado federal Elias Vaz (PSB-GO) chamou a atenção para os gastos de Bolsonaro em 35 dias. Entre 1° de abril e 5 de maio deste ano, os gastos com cartão atingiram a marca de R$ 4.208.870,16. O parlamentar cobrou a quebra do sigilo do cartão corporativo e que fosse feita investigação a respeito da destinação dos valores.

O parlamentar entrou com ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra Bolsonaro alegando suposto uso de dinheiro público para fins do que caracteriza como campanha antecipada. Elias diz que a verba é utilizada para deslocamento e segurança em eventos como as chamadas motociatas promovidas pelo presidente em diferentes cidades do País.

