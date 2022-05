Ataques de Ciro a Lula são compartilhados em grupos bolsonaristas

Vídeos e imagens destacam falas nas quais Ciro expõe divergências com Lula e com políticas aplicadas por governos do PT

Os recentes ataques do ex-ministro e presidenciável Ciro Gomes (PDT) ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão viralizando em grupos de simpatizantes do atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL).

Apoiadores do presidente estariam utilizando falas do pedetista como respaldo contra Lula, principal rival de Bolsonaro nas principais pesquisas eleitorais deste ano. Ciro chegou a ser chamado de “cabo eleitoral de Bolsonaro” em um dos grupos, segundo informações da coluna Sonar, do O Globo, que identificou o uso da tática em pelo menos sete grupos bolsonaristas em aplicativos de troca de mensagens.

A estratégia visa minar a campanha petista ao Planalto utilizando falas em que Ciro expõe divergências com Lula e com políticas aplicadas por governos do PT. Segundo a Sonar, críticas do ex-ministro ao PT feitas em entrevista à Bandnews nesta semana foram veiculadas nos grupos.

"Essa crise, o tamanho dela, isso tem que fazer uma honestidade. Não foi o Bolsonaro que criou. Quem criou isso foi o PT", alegou na ocasião. As críticas a Lula são celebradas e ironizadas pelos simpatizantes bolsonaristas.



