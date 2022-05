Aliança entre PT e PDT no Ceará corre o risco de afundar? Entenda

PT e PDT no Ceará vivem uma de suas maiores tensões desde o início da aliança entre os dois grupos políticos, iniciada em 2006. O estremecimento na relação foi deflagrado recentemente pelo pré-candidato a presidente Ciro Gomes (PDT). O pedetista disse que não irá se submeter ao que ele chamou de "lado corrupto" do PT cearense e se disse disposto a enfrentar a sigla na disputa pelo Palácio da Abolição. Já a sigla de Lula bateu duro no ex-ministro e disse que declarações como essa colocam em risco a continuidade da parceria.

O pano de fundo da nova crise é exatamente a escolha do candidato governista que enfrentará o teste das urnas nas eleições de outubro. Nomes de grande relevância do PT local, como o deputado federal José Guimarães, o deputado estadual Acrísio Sena e o ex-presidente estadual da sigla De Assis Diniz - todos muito próximos ao ex-governador Camilo Santana (PT) - tornaram pública a preferência pelo nome da atual governadora Izolda Cela (PDT) e ameaçam até lançar candidatura própria. Do outro lado, temos os apoiadores de Roberto Cláudio (PDT) questionando os motivos para tanta resistência contra o petista. Teve até gente dizendo que Izolda tem "sangue petista".

Recados se avolumam dentro desse processo que promete ser bastante complicado. Camilo prefere mesmo Izolda Cela? Caso sim, até que ponto sua vontade terá peso nessa escolha? Será de Ciro Gomes a palavra final? O que o senador Cid Gomes ainda pode fazer para evitar o rompimento? Estaria o PT blefando? Questões que são discutidas no episódio #185 do podcast Jogo Político, com as participações dos jornalistas Ítalo Coriolano, Carlos Mazza e Carlos Holanda.



