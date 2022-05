Jogo Político especial entrevista o presidente nacional do Psol Juliano Medeiros; assista ao vivo

A entrevista começa a partir das 15 horas, com transmissão ao vivo pelas redes sociais do O POVO: Facebook, Youtube e Twitter.

Edição especial do Jogo Político nesta quarta-feira, 11, recebe o presidente nacional do Psol Juliano Medeiros. Entre os assuntos a serem tratados com ele, estão o apoio de seu partido ao pré-candidato do PT na disputa presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva, aliança com o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB), governo Bolsonaro, risco de golpe no Brasil e mais.

Acompanhe ao vivo:

