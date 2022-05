"Continua sendo um prato indigesto", diz presidente nacional do Psol sobre chapa Lula-Alckmin

Ao falar sobre a participação de Geraldo Alckmin (PSB) na chapa do ex-presidente Lula (PT) para a disputa presidencial de outubro próximo, o presidente nacional do Psol, Juliano Medeiros, afirmou que a parceria "continua sendo um prato indigesto". Para ele, o ex-tucano “não aporta nenhuma contribuição significativa nesse projeto de reconstrução nacional”. Falas foram ditas durante a edição especial do programa Jogo Político nesta quarta-feira, 11, do O POVO.



Para defender sua posição, Juliano citou a posição de Alckmin frente a algumas pautas que foram combatidas pelas esquerda no Brasil, como a reforma da Previdência e o impeachment de Dilma Rousseff (PT). “O Geraldo Alckmin apoiou a reforma da Previdência, apoiou a reforma trabalhista, apoiou o teto de gastos, aplaudiu a prisão do Lula, apoiou o impeachment sem provas da Dilma Rousseff", afirmou.

Esse histórico do ex-tucano, segundo o pessolista, já seria o suficiente para “indicar que ele não é um bom vice para a chapa com Lula” segundo Juliano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Chapa Lula-Alckmin acena ao centro e apela à união de ‘forças políticas’

Haddad diz que espera 'subir no palanque' com Alckmin em São Paulo

Jogo Político especial entrevista o presidente nacional do Psol Juliano Medeiros; assista ao vivo

O presidente da sigla disse também que Alckmin não expressou, para além da sua preocupação com a democracia, que em seu entendimento é “genuína”, um compromisso claro com a agenda de reconstrução nacional que passe pelos pontos mencionados por ele anteriormente. “Não há dúvida, o Psol será a ala esquerda dessa campanha e não comemora de forma alguma a presença do Alckmin nessa chapa", defendeu.

Na avaliação de Mideiroa, se seria melhor Lula ter como vice uma liderança da área da saúde, por exemplo. “Imagina que bonito seria uma médica sanitarista que tenha lutado por vacina, que tenha lutado em defesa do SUS, nessa pandemia que levou a vida de 660 mil brasileiros e brasileiras. Imagina que bonito seria se o Lula tivesse ao seu lado um professor, uma professora universitária diante do que significou o ataque do Bolsonaro às instituições de ensino superior públicas no Brasil. Imagina que simbólico seria se o Lula tivesse uma liderança do movimento do sem teto, do movimento indígena”.

O sinal que teria de ser dado agora, na visão de Juliano, era de afirmação dos direitos sociais. “Eu acho que o Alckmin não dá esse sinal, dá outros sinais, que eleitoralmente podem ser eventualmente convenientes para uma campanha dura como vai ser essa, mas para aquilo que deve ser um governo de reconstrução nacional, não vejo grandes vantagens no Alckmin, não”, finalizou.



Confira na íntegra a entrevista com Juliano:

Tags