Assembleia define deputados que vão analisar concessão da Enel no Ceará, veja lista

A Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) anunciou nesta quarta-feira, 11, os nomes que vão compor uma comissão especial formada para acompanhar pautas relacionadas ao reajuste da tarifa de energia elétrica no Ceará. O reajuste anunciado pela distribuidora Enel, de quase 25%, foi o maior do Brasil e teve o aval da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

O presidente da AL-CE, deputado Evandro Leitão (PDT), anunciou os nomes dos deputados titulares, respeitando as devidas regras de proporcionalidade.

Serão eles:

- Guilherme Landim (PDT)

- Jeová Mota (PDT)

- Fernando Santana (PT)

- Leonardo Araújo (MDB)

- Fernanda Pessoa (União Brasil)

- Érika Amorim (PSD)

- Delegado Cavalcante (PL)

- Leonardo Pinheiro (PP)

- Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos).

Leitão informou ainda que nesta quinta-feira, 12, os parlamentares vão se reunir para definir, em votação secreta, as funções internas dos membros e quais deles ocuparão respectivamente presidência, vice-presidência e relatoria do colegiado. A comissão terá um prazo de até 60 dias para apresentar relatório sobre o caso.



A AL-CE e Ministério Público também atuam na Justiça na tentativa de rever o reajuste. O Legislativo debate, inclusive, a revisão da concessão da Enel no Ceará.

Uma proposta que tramita na Casa, de autoria do deputado estadual Renato Roseno (Psol), prevê a convocação da população para um plebiscito no qual o cidadão responderia se é favorável ou contrário a uma reestatização da companhia energética do Estado.

No texto, Roseno justificou que o reajuste causava espanto quando se coloca em perspectiva que “a inflação acumulada de 2021 foi de 17,78%, segundo cálculo da Fundação Getúlio Vargas e que o lucro líquido da Enel, no ano passado, ultrapassou os R$ 488 milhões”, incremento que, segundo o parlamentar, "demonstra a saúde financeira e a rentabilidade da companhia.



Dentre os suplentes da comissão recém-instalada estarão os deputados Marcos Sobreira e Oriel Nunes Filho, ambos do PDT, Acrísio Sena (PT), Davi de Raimundão (MDB), Soldado Noelio (União Brasil), Lucílvio Girão (PSD), Dra. Silvana (PL), Zezinho Albuquerque (PP) e Manoel Duca (Republicanos).

A sessão legislativa foi levantada após o anúncio devido a um requerimento do deputado Audic Mota (MDB) que pediu a suspensão dos trabalhos em decorrência do falecimento do ex-deputado e ex-presidente da Assembleia Júlio Rêgo, que morreu no último dia 5 de maio, aos 89 anos de idade.



