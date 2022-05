"Temos corrupção, o que não temos é investigação", diz ex-presidente do PT sobre governo Bolsonaro

Pré-candidato a deputado estadual e ex-secretário de Desenvolvimento Agrarário, De Assis Diniz afirma que o governo de Jair Bolsonaro (PL) é repleto de casos de corrupção, como o dos pastores no Ministério da Educação, mas que não recebem a devida investigação. Ele foi questionado se os escândalos do Mensalão e do Petrolão, da Era PT, serão um empecilho para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa presidencial.

Sobre o assunto Lula tem 40,6% das intenções de voto, Bolsonaro 32% e Ciro 7,1%, aponta pesquisa CNT/MDA

