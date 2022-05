PF aponta participação de generais Ramos e Heleno em ofensivas do governo Bolsonaro contra as urnas

A Polícia Federal (PF) sinalizou em um inquérito que os generais e ministros Luiz Eduardo Ramos (Secretaria Geral da Presidência da República) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional - GSI) tiveram participação em ações do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) para colher dados com o intuito de atacar as urnas eletrônicas no Brasil.

Iniciada ainda em 2021, a investigação teve origem após Bolsonaro realizar transmissão ao vivo nas redes sociais para apresentar “provas” de supostas fraudes nas urnas em pleitos anteriores. Na ocasião, o presidente não apresentou as ditas provas, divulgou informações falsas sobre as eleições e atacou o sistema eleitoral. Bolsonaro colocou em xeque a vitória de Dilma contra Aécio em 2014, utilizando um documento de autoria do técnico Marcelo Abrileri.

Relatada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a investigação ocorre no âmbito de diligências sobre a atuação de milícias digitais no Brasil. As informações foram divulgadas pelo jornal Folha de S.Paulo nesta terça-feira, 10.

À PF, Abrileri teria dito que foi procurado pelo general Ramos para discutir “indícios de fraudes” nas urnas em uma reunião de cerca de uma hora de duração e com a participação de outras oito pessoas. O técnico afirmou ter apresentado a Bolsonaro indícios de eventuais falhas nas urnas em 2014, mas que não recordava quais dados foram mostrados.

De acordo com a Folha, Abrileri relatou ainda ter sido novamente procurado por Ramos. “Durante essa conversa foi avisado que estavam reunindo várias informações sobre possível fraude nas urnas eletrônicas. O general Ramos pediu para o declarante falar um pouco sobre as informações que descobriu”, complementou no depoimento.

O inquérito apontou ainda a participação da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), atrelada ao GSI, que está sob comando do general Heleno. Ivo Peixinho, perito da PF, sinalizou que a Abin solicitou informações de ocorrências envolvendo urnas e que parte do material produzido teria sido usado na live de Bolsonaro para atacar o sistema eleitoral.

Segundo a delegada Denisse Ribeiro, responsável pelo caso, a live teve intuito nítido de “desinformar e de levar parcelas da população a erro quanto à lisura do sistema de votação". Ribeiro destacou ainda que a ação procurou alimentar “teorias que promovem fortalecimento de laços que unem seguidores de determinada ideologia dita conservadora".



