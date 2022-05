Eleições 2022: debates de candidatos a presidente; veja datas

As datas dos debates das Eleições 2022 entre os candidatos para presidente do Brasil já estão marcadas. O primeiro encontro entre os presidenciáveis será transmitido pela CNN Brasil, no dia 6 de agosto (06/08).

O último antes do primeiro turno será transmitido pela TV Globo, em 29 de setembro (29/09). Em caso de segundo turno, algumas emissoras já planejaram as datas para que os debates ocorram.

Este ano, os favoritos na corrida pelo cargo de chefe de Executivo são Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL). Ambos disseram que compareceriam aos debates.

Os partidos devem registrar os candidatos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até o dia 15 de agosto e a propaganda eleitoral é permitida a partir de 16 de agosto.

Eleições 2022: datas dos debates de candidatos a presidente

Primeiro turno

6 de agosto – CNN Brasil

9 de agosto – Jovem Pan News

14 de agosto – Band

2 de setembro – Rede TV

8 de setembro – O Globo, Valor e CBN

13 de setembro – TV Aparecida

22 de setembro - Folha de S.Paulo e UOL

24 de setembro – SBT, O Estado de S.Paulo, Veja e Rádio Nova Brasil FM

29 de setembro – TV Globo

Segundo turno

3 de outubro - CNN Brasil

4 de outubro – Band

11 de outubro – Jovem Pan News

22 de outubro – SBT, O Estado de S.Paulo, Veja e Rádio Nova Brasil FM



28 de outubro – TV Globo

