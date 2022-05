Manifestantes jogam tinta vermelha em embaixador russo na Polônia; veja vídeo

Manifestantes contrários à guerra na Ucrânia atingiram o embaixador da Rússia na Polônia, Sergey Andreev, com tinta vermelha nesta segunda-feira, 9, em Varsóvia, durante uma cerimônia oficial de celebração do 77º Dia da Vitória, data que marca a vitória soviética no conflito contra as tropas da Alemanha Nazista durante a Segunda Guerra Mundial.

A agência internacional RIA noticiou que Andreev participava do ato no cemitério de soldados soviéticos, em Varsóvia, e que um grupo de manifestantes bloqueou sua passagem e posteriormente o atingiu com tinta vermelha.

O ato foi um protesto contra a guerra entre Rússia e Ucrânia, que já caminha para completar três meses no próximo dia 24. Durante a cerimônia, bandeiras da Ucrânia foram vistas e as autoridades russas presentes foram chamadas de “fascistas” pelo grupo que pedia pelo fim da ação militar russa.



