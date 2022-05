Deputado petista denuncia Michelle Bolsonaro por campanha eleitoral antecipada

Na avaliação do deputado Rui Falcão, a primeira-dama usou pronunciamento do Dia das Mães, em cadeia nacional de rádio e televisão, para promover o presidente Jair Bolsonaro

A primeira-dama Michelle Bolsonaro e a ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, Cristiane Britto, foram alvo de uma representação assinada pelo deputado federal Rui Falcão (PT-SP). O petista acusa ambas de campanha eleitoral antecipada, em razão de pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão feito na noite deste domingo, 8, Dia das Mães. As duas aproveitaram o momento para fazer um balanço dos programas do governo Bolsonaro voltados para as mulheres.

Juntamente com Rui Falcão, assinam o documento advogados integrantes do grupo Prerrogativas, que se colocaram contra a prisão do ex-presidente Lula e decisões da Lava Jato.

Sobre o assunto Michelle e Damares se tornam apoio de Bolsonaro na busca do voto feminino

Michelle segue estratégia e discursa no lugar de Bolsonaro em evento no Planalto

Primeira-dama participa de abertura das surdolimpíadas

Em culto na Câmara, Michelle Bolsonaro se ajoelha e ora pedindo cura ao Brasil

Ministra e primeira-dama apresentam ações do governo destinadas a mães

Michelle faz pronunciamento de Dia das Mães com propaganda de ações para mulheres

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na avaliação deles, o discurso realizado no domingo segue “roteiro clássico das propagandas eleitorais de manuais de publicidade”, além de buscar reduzir a resistência do eleitorado feminino a Bolsonaro.

“Foi para atingir essa finalidade eleitoreira que Michelle Bolsonaro, a primeira-dama, se apresentou com uma mãe sensível, como uma mulher conhecedora das dificuldades de tantas mães brasileiras e que poderia, justamente por isso, atuar em benefício das eleitoras influenciado seu marido na tomada de decisões que favoreçam as brasileiras”, destaca o documento.

Tags