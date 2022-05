Ciro Gomes teste positivo para covid-19 pela segunda vez

Pré-candidato a presidente, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) testou positivo para covid-19. É a segunda vez que o ex-governador do Ceará tem diagnóstico positivo para o vírus. A primeira vez que contraiu foi em 2020, no primeiro ano da pandemia no Brasil.

"Os sintomas estão leves e, se Deus quiser, breve estarei recuperado. Sou forçado a suspender atividades de campanha. Mas, com as devidas precauções, farei a #CIROGAMES, amanhã, direto de minha casa", publicou nas redes nesta segunda-feira.

"Peço aos que tiveram contato mais próximo comigo, nos últimos dias, que façam seus testes mesmo se não estiverem apresentando sintomas. E recomendo a todos que se cuidem, pois a pandemia não acabou", adicionou.

