Allan dos Santos, blogueiro bolsonarista foragido, cria novo canal no YouTube

Ele é alvo de inquéritos no STF que apuram a disseminação de notícias falsas e a participação em milícias digitais para atacar instituições

O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos criou um novo canal na plataforma YouTube onde realizou a primeira publicação no último domingo, 8. Foragido da Justiça brasileira, o bolsonarista está nos Estados Unidos desde outubro do ano passado, quando teve a prisão decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

"Há dois anos a Polícia Federal invadiu minha casa quando meu filho, Pedro, estava na barriga da minha esposa", afirma o bolsonarista na publicação. "O dia das mães é sempre um dia muito difícil, mas nesses dias é importante você tomar uma atitude e a minha é sempre continuar lutando pela liberdade", conclui o blogueiro, que pede o apoio para fazer o canal crescer novamente. Ele teve o antigo canal retirado do ar após a decisão de Moraes.

Sobre o assunto Congresso da direita terá participação de Allan dos Santos, foragido da Justiça

Vereador de Campinas pede confecção de busto em homenagem a Olavo de Carvalho

Allan dos Santos cria novo perfil no Instagram e ofende Moraes: "amigo do PCC"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Allan é acusado de praticar ataques aos membros das instituições públicas, de minar a credibilidade do processo eleitoral, dentre outras ações que praticava no seu canal. Ele é alvo de inquéritos no STF que apuram a disseminação de notícias falsas e a participação em milícias digitais criadas para atacar instituições democráticas brasileiras.



Tags