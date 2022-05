Camilo Santana está em São Paulo para lançamento da pré-candidatura de Lula

Ex-governador do Ceará, Camilo Santana (PT) está no ExpoCenter, em São Paulo, para o lançamento da pré-candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República, na manhã deste sábado, 7. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação de Camilo. A organização do ato, chamado "Vamos juntos pelo Brasil", fala em 4 mil pessoas presentes, entre militantes e políticos.

Camilo tem em Lula e no ex-ministro Ciro Gomes (PDT), também pré-candidato a presidente, os dois principais aliados políticos. No Ceará, o ex-governador é um dos líderes de uma aliança que tem PT e PDT como os dois principais partidos.

Lula terá Geraldo Alckim (PSB) como vice na chapa com a qual tentará o terceiro mandato presidencial. O ex-governador de São Paulo participa o ato remotamente, pois testou positivo para a covid-19. Sete partidos apoiam a chapa Lula-Alckmin: PT, PSB, PCdoB, Solidariedade, PSOL, PV e Rede.

O palanque para Lula no Ceará é uma questão para petistas. Com a candidatura ao Palácio da Abolição do PDT - com Izolda Cela, Roberto Cláudio, Evandro Leitão ou Mauro Filho - a expectativa é de que apoiem abertamente Ciro Gomes.

Outra possibilidade, esta mais remota, é de que Izolda Cela, caso dispute a reeleição, siga o que foi o comportamento de Camilo nas eleições de 2016, 2018 e 2020: o de neutralidade sempre que PT e PDT mediram forças nas urnas.

No lado petista da união, espera-se que Camilo e as demais lideranças do partido sejam enfáticas na defesa de Lula Ceará adentro. Camilo é pré-candidato ao Senado Federal na chapa governista.

O deputado federal José Guimarães (PT), do núcleo político mais próximo ao ex-presidente, é outro cearense no ato de Lula em São Paulo.

