Inflação é o tema que mais preocupa o eleitor brasileiro, afirma Ipespe

Pesquisa Ipespe divulgada nesta sexta-feira (6) mostra que a inflação é o assunto que mais preocupa o eleitor brasileiro. Para 23%, esta é a questão mais relevante a ser enfrentada pelo próximo presidente no início do governo. O tema está empatado com educação. Somando inflação, desemprego, miséria e salário, a pauta econômica é a maior preocupação para 46% do eleitorado.

Dos entrevistados, 14% disseram que saúde é o tema mais importante e 5% mencionaram a corrupção. A temática violência aparece com 4% e meio ambiente, 1%.

No levantamento, foram entrevistadas mil pessoas entre os dias 2 a 4 de maio. A margem de erro é de 3,2 pontos porcentuais e o nível de confiança é de 95,5%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob número BR-03473/2022.

