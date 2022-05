Hashtag "milico não dá palpite" ganha destaque no programa de Fátima Bernardes

A apresentadora citou a tentativa de interferência do presidente Jair Bolsonaro (PL) contra o sistema eleitoral no Brasil e lembrou que o chefe do Executivo foi eleito pelo sistema de urnas eletrônicas

A apresentadora da Rede Globo, Fátima Bernardes, comentou durante o programa Encontro desta sexta-feira, 6, a hashtag “milico não dá palpite”, durante quadro em que discute as expressões mais comentadas das redes sociais. O tema foi levantado diante da tentativa de interferência das Forças Armadas nas eleições 2022, destacando que os militares não devem ter ingerência sobre o processo eleitoral.



Fátima destacou o episódio em que o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, pediu ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, que divulgue as "propostas de aperfeiçoamento e segurança do processo eleitoral” feitas pelas Forças Armadas.

Ao comentar sobre o tema, a apresentadora mostrou que a hashtag estava em destaque e disse: “É uma tentativa de interferência das Forças Armadas no processo eleitoral”, explicou a apresentadora. Logo depois, a apresentadora mencionou o nome do presidente Jair Bolsonaro (PL) para lembrar as vezes em que o chefe do Executivo nacional atacou o sistema de urnas eletrônicas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Em 88 perguntas ao TSE, militares repetem discurso de Bolsonaro

Após live de Bolsonaro, TSE diz que partidos podem fazer auditorias próprias

Defesa pede que TSE divulgue as propostas das Forças Armadas

Bolsonaro diz que partido contratará empresa para fazer auditoria nas eleições

Bolsonaro diz que Forças Armadas não serão espectadoras nas eleições

“O presidente Bolsonaro tem questionado a segurança das urnas eletrônicas adotadas desde 1996 no Brasil. Só que até hoje ninguém apontou falhas que pudessem afetar o resultado da votação. Mesmo assim, o presidente declarou ontem que o partido dele, o PL, vai contratar uma empresa pra fazer uma auditoria nas eleições, algo que nunca aconteceu até então”, disse.

Fátima lembrou ainda que o presidente Bolsonaro “foi eleito pelas urnas eletrônicas, pelo processo que adota as urnas eletrônicas”.