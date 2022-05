Fã de Camilo comemora aniversário com bolo em homenagem ao ex-governador petista

A gastróloga Anelize Alencar chamou a atenção de alguns usuários ao compartilhar um de seus feitos culinários nas redes sociais. Para comemorar seu aniversário, a chef confeitou um bolo em homenagem ao ex-governador do Ceará Camilo Santana (PT). “Segunda-feira completei 27 anos! E pra comemorar mais um ano de vida, o meu bolinho foi tema “Camis”, como eu gosto de chamar nosso excelentíssimo ex-governador”, escreveu a moça na publicação.

Anelize disse ainda que não imaginava que o bolo ganharia tanta repercussão nas redes. “Eu nem imaginava que teria toda repercussão que teve, mas fico feliz de poder usar o meu trabalho pra demonstrar minhas convicções!”. Ao final, ela marcou Camilo na postagem: "Corre aqui @camilosantanaoficial”.

Camilo não hesitou em manifestar seu agradecimento. “O carinho dos meus irmãos e das minhas irmãs cearenses me dá ainda mais energia para buscar o melhor para o nosso Ceará. Fiquei muito agradecido quando vi a foto do bolo da querida @anelizealencarconfeitaria, que aniversariou nesta semana, lá no Crato. Que Deus abençoe a sua vida”, escreveu o governador no Instagram com a fotografia do bolo feito pela confeiteira.



