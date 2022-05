Eunício não estará em lançamento da pré-candidatura de Lula, porque filha casa neste sábado

Ex-presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira (MDB) não estará no lançamento da pré-candidatura do amigo e aliado político Luiz Inácio Lula da Silva (PT), neste sábado, 7. Apesar do convite do ex-presidente, o casamento da filha mais nova o impedirá de estar no ato em Brasília.

"Fui convidado pelo presidente, ia lá para o lançamento da candidatura dele. Mas coincidiu que minha filha mais nova que morava nos Estados Unidos, fez Arquitetura lá, voltou para o Brasil, voltou com um noivo e resolveu casar nesse sábado aqui na fazenda (em Goiânia)", explicou o líder emedebista.

Mas salientou: "Continuo apoiando ele com muito fervor, com muita alegria." Ex-ministro de Lula (de 2004 a 2005, das Comunicações), Eunício é no mundo político um dos mais próximos ao líder petista. Em abril, na casa de Eunício em Brasília, Lula foi recebido para jantar com líderes do centro e da esquerda.

O MDB tem a pré-candidatura a presidente da senadora Simone Tebet. O próprio Eunício e o senador Renan Calheiros (MDB-AL), por exemplo, engrossam fileiras pró-Lula no partido.

