Ciro repudia tentativa de agressão feita por bolsonaristas a Lula em São Paulo

O pré-candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) se posicionou a respeito da tentativa de agressão física ao ex-presidente Lula (PT) na última quinta-feira, 5. Por meio das redes sociais, Ciro escreveu: "Repúdio à tentativa de agressão física a Lula, em Campinas, produzida pela militância raivosa e autoritária de Bolsonaro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O pedetista continua sua fala dizendo que “sabe bem o que é isso”, porque também já sofreu ataques de “uma corja bolsonarista, em Ribeirão, e por um grupamento radical de prováveis lulistas, na Paulista”.

Sobre o assunto Após críticas de Ciro, PT se reúne com Lula e avalia nomes para disputa pelo Governo do Ceará

"Roberto Cláudio, na minha opinião, é um grande embuste", diz Luizianne

Eunício cobra que Ciro explique apartamento em Paris e jatinho: "Nunca trabalhou nem recebeu herança"

“Não surpreende que o clima de ódio, criado pela polarização raivosa e despolitizada que domina o país, comece a gerar estes lamentáveis incidentes”, disse. O ex-governador do Ceará conclui falando que "ainda é hora de refletirmos e cobrarmos serenidade para evitar que o ambiente se torne insustentável”.

Recentemente, Ciro deu declarações polêmicas em relação à aliança estadual do PT e do PDT no Ceará, causando uma estremecida nas relações com o possível aliado no estado. “Não vou me submeter a um lado corrupto do PT que também existe no Ceará”, disse em entrevista à rádio Jangadeiro BandNews FM.



No fim de abril, Ciro se desentendeu com apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL). Enquanto caminhava em feira ruralista, ele foi abordado e provocado por simpatizantes do presidente. Um deles, que abordou mais de perto e de forma mais incisiva o ex-ministro, foi afastado pela assessoria. A um dos que o abordam, Ciro chega a dizer: "Roubou tua mãe ou comeu ela?".

Sobre o assunto PT rebate Ciro: "Busca impor candidatura ao governo à sua imagem e semelhança"

Lula tem 44% das intenções de voto, Bolsonaro 31% e Ciro 8%, diz pesquisa Ipespe

Inflação é a maior preocupação do eleitor brasileiro, diz pesquisa Ipespe

Tags