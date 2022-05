56% dos brasileiros desaprovam perdão de Bolsonaro a Daniel Silveira, condenado no STF

Pesquisa XP/Ipespe divulgada nesta sexta-feira, 6, mostrou que 56% dos brasileiros desaprovam o indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) ao deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ). O parlamentar, aliado do presidente, foi condenado à prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Em contrapartida, 29% dos entrevistados aprovam a decisão do chefe do Executivo e 15% dos eleitores ouvidos pelo levantamento não responderam à questão. Um dado da pesquisa mostra ainda o impacto do indulto nas chances das pessoas votarem em Bolsonaro no pleito de outubro deste ano.

Na opinião de 35% dos eleitores, o indulto diminui as chances de reeleição de Bolsonaro; 31% acreditam que as chances não são alteradas e outros 20% defendem que a ação aumenta as chances das pessoas votarem no presidente. Outros 14% não souberam dizer ou não responderam.

Silveira foi condenado a quase nove anos de prisão, pagamento de multa de cerca de R$ 200 mil e inelegibilidade pelos próximos anos em decisão validada por 10 dos 11 ministros do STF. A condenação ocorreu na esteira do caso de incitação a posturas antidemocráticas e contra ministros do Supremo. Horas depois, o parlamentar recebeu o perdão presidencial.

O Ipespe ouviu mil pessoas por telefone, em todo o País, entre os dias 2 e 4 de maio. A margem de erro da pesquisa é de 3,2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95,5%. A pesquisa está foi registrada na Justiça Eleitoral com a identificação BR-03473/2022.