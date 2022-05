Prefeitura de SP suspende pagamento a Daniela Mercury por show em evento com Lula

A Controladoria Geral da Prefeitura de São Paulo determinou, nesta quinta-feira, 5, a suspensão do valor de R$ 160 mil a ser pago à cantora Daniela Mercury por sua apresentação no último domingo, 1º de maio, no Pacaembu, em São Paulo. A programação do evento foi organizada por sete centrais sindicais em comemoração ao Dia do Trabalhador e em apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo o Painel, da Folha de S. Paulo, o controlador Daniel Falcão defendeu que a suspensão deve durar "até o final de procedimento de apuração dos fatos e eventuais responsabilidades funcionais e empresariais". De acordo com informações da coluna de Mônica Bergamo, também da Folha de S. Paulo, o pagamento “gerou ruído” após vazamento de um suposto contrato firmado pela artista e a prefeitura de São Paulo.

Segundo o Antagonista, os recursos para o evento vieram da Prefeitura e foram destinados ao show por meio de emendas parlamentares de vereadores que garantiram dinheiro para a estrutura e também para o pagamento do cachê dos artistas. Uma apuração da corregedoria constatou que o valor das emendas já foi empenhado, mas ainda não foi pago para a produtora. Tal transferência foi suspensa pelo órgão.

A produção da artista defende que ela chegou a assinar com a administração municipal, mas acabou cancelando, porque o acerto final previa a contratação por meio da produtora que organiza o evento, a M Giora Comunicação.

O pagamento do cachê gerou polêmicas depois que um eventual contrato entre Daniela e a Prefeitura de São Paulo passou a ser divulgado nas redes bolsonaristas. O contrato, segundo a colunista, mostra que a cantora recebeu o pagamento em duas parcelas de R$ 80 mil, pagos pela empresa contratada pelas centrais sindicais.

A reportagem teve acesso ao contrato com a M Giora. A empresa será reembolsada pelas centrais pelo pagamento de cachês. Também estiveram no evento Dexter Oitavo Anjo, Francisco, el Hombre e DJ KL Jay e integrantes do grupo de rap Racionais MC's.

A assessoria da CUT, uma das organizadoras do evento, disse que os recursos foram destinados pela prefeitura, por meio de emendas parlamentares de vereadores. A Centrou afirmou que é comum a gestão municipal apoiar eventos gratuitos e abertos ao público e afirmou que, no caso do Dia do Trabalhador, o dinheiro foi usado para montar a estrutura do evento e pagar cachê dos artistas que se apresentaram.

