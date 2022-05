Morre Júlio Rêgo, ex-presidente da Assembleia e ex-conselheiro do TCE

Morreu nesta quinta-feira, 5, aos 89 anos, o ex-deputado estadual e ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Júlio Rêgo. Ele foi prefeito de Tauá, onde era líder político, e foi presidente da Assembleia Legislativa de 1991 a 1993, quando chegou a exercer interinamente o cargo de governador. Teve oito mandatos de deputado estadual. Ele tinha 89 anos.

O primeiro mandato político foi conquistado em 1962, quando foi eleito prefeito de Tauá pelo Partido Social Democrático (PSD). Foi secretário da Saúde do Ceará no governo César Cals e líder do governo Ciro na Assembleia.

Foi nomeado conselheiro do TCE em 1994 e presidiu o tribunal em 1996 e 1997.

