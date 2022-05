Jovem que questionou Carla Zambelli relata ameaças de morte e registra BO

O estudante Victor Carazzatto, de 18 anos, registrou boletim de ocorrência nesta quarta-feira, 4, após receber mensagens de ameaça nas redes sociais. No domingo, o jovem fez questionamentos polêmicos à deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) durante ato na Avenida Paulista, como o eventual aparelhamento da Polícia Federal para a proteção da família do presidente Jair Bolsonaro (PL).

O BO foi feito na 89ª DP (Delegacia de Polícia), na Vila Suzana, em São Paulo. O estudante se classifica nas redes sociais como integrante do Movimento Direita Digital (MDD) e possui um canal no YouTube com 4,1 mil inscrições. Ele esteve na manifestação do dia 1º de Maio, organizada por apoiadores de Jair Bolsonaro, onde perguntou para Zambelli “como é ficar lá recebendo dinheiro público e vir para a Paulista contar um monte de mentira para os seus eleitores?”.

Depois de Zambelli defender que não teve gasto público para ir à manifestação, o jovem explicou: “Eu tô dizendo das mentiras, do negacionismo, de que não precisa usar máscara, tomar vacina”. Em outro momento, Carazzatto perguntou sobre um possível aparelhamento da PF por parte de Bolsonaro. Zambelli rebateu: “Aparelhou a sua família, né?”.

“Não, a dele. O Bolsonaro trocou a superintendência da PF para proteger os filhos”, continuou Victor. Diante da resposta, um manifestante que estava na Avenida Paulista chegou empurrando o jovem e disse para ele “parar de falar bobagem”. Ele então passou a ser ofendido por pessoas que estavam no local.

