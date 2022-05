Homem que esfaqueou Bolsonaro pode ser solto após decisão judicial

Adélio Bispo de Oliveira foi absolvido impropriamente pelo juiz federal Bruno Savino em 14 de junho de 2019. No caso, sua prisão preventiva foi convertida em internação

A partir de 14 de junho, Adélio Bispo de Oliveira deverá passar por uma nova perícia médica que vai verificar se ele não é mais um homem perigoso para a sociedade. A depender do resultado do exame, a Justiça pode decidir ou não pela liberdade do homem responsável por esfaquear o presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2018.

A perícia vai avaliar se Adélio ainda sofre dos transtornos que o levaram à internação. A depender da constatação, ele poderá deixar a penitenciária federal de Campo Grande por decisão do juiz federal Luiz Augusto Iamassaki Fiorentini, da 5ª Vara Federal da capital sul-mato-grossense. O magistrado é responsável pela fiscalização da internação do réu.

Adélio Bispo de Oliveira está preso desde 6 de setembro de 2018, quando cometeu o atentado contra a vida do então candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro.

Bolsonaro era carregado nos ombros por apoiadores quando Adélio se aproximou e o feriu na barriga. O presidente chegou a ser levado para a Santa Casa da cidade, passou por uma cirurgia no intestino e ficou internado na UTI. Depois, passou por uma série de cirurgias.



O agressor foi preso em flagrante e disse que cometeu o crime a mando de Deus. Ele foi preso preventivamente e encaminhado para Campo Grande. Adélio Bispo de Oliveira foi absolvido impropriamente pelo juiz federal Bruno Savino em 14 de junho de 2019. A absolvição imprópria é um dispositivo que pode ser aplicado aos réus que são considerados inimputáveis.

O réu não é sentenciado a uma pena, mas deve cumprir medida de segurança. No caso de Adélio, a prisão preventiva foi convertida em internação.

