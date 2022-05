Embaixada da Ucrânia quer reunião com Lula após petista criticar Zelensky na Time

A Embaixada da Ucrânia no Brasil solicitou uma reunião com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após o petista defender, durante entrevista à revista norte-americana Time, divulgada nesta quarta-feira, 4, que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, “quis a guerra” com a Rússia. Em nota, o órgão disse que pretende pedir uma audiência.

“A Embaixada planeja solicitar formalmente uma audiência do estimado ex-presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva com o encarregado de Negócios da Ucrânia no Brasil Anatoliy Tkach para esclarecer a posição da Ucrânia”, diz a embaixada.

As declarações do ex-presidente sobre a guerra na Ucrânia publicadas pela revista ganharam destaque em veículos estrangeiros nesta quarta. Periódicos da Inglaterra, Estados Unidos, Portugal e França citaram as críticas do petista a Zelensky, que acusou o líder de ser "tão responsável quanto (Vladimir) Putin" pelo conflito.

Na entrevista à Time, concedida no final de março e publicada nesta quarta, o petista responsabilizou também a União Europeia e os Estados Unidos pela guerra em curso. Lula disse que foi um erro Putin invadir a Ucrânia, mas criticou a postura do Zelensky durante o conflito.



Embora tenha afirmado que não conhece o líder ucraniano, Lula disse que em um conflito não existe apenas um culpado. “Esse cara é tão responsável quanto o Putin (...) porque numa guerra não tem apenas um culpado (...) O presidente da Ucrânia poderia ter dito: ‘Olha, vamos deixar para discutir esse negócio da OTAN e esse negócio da Europa mais para frente. Vamos primeiro conversar um pouco mais”, declarou.

