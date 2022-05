Eduardo Bolsonaro vota contra piso nacional da enfermagem e gera reação da oposição

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira, 4, o projeto de lei que cria o piso salarial da enfermagem no Brasil. Apesar da forte pressão da categoria, alguns parlamentares votaram contra a mensagem, entre eles o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).

O parlamentar foi um dos 12 deputados que votaram contra a proposta, que foi aprovada por 462 votos. O Partido Novo foi a única legenda que deu a orientação de voto contrário ao projeto a seus integrantes. Assim, todos os deputados da sigla foram contrários à proposta, totalizando oito votos. Dos outros quatro votos, dois são do Partido Liberal, o mesmo de Bolsonaro, um do União Brasil e um do Partido Progressista.

O posicionamento de Eduardo Bolsonaro causou reação na oposição, que criticou o voto do deputado. "CONTRA A SAÚDE! Apenas 12 deputados votaram contra o piso nacional da enfermagem. Entre eles, o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, e o líder do governo, Ricardo Barros", disse o senador Humberto Costa (PT-BA).



O deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ) comentou."Vitória! Aprovado Piso salarial da Enfermagem. Mas, ATENÇÃO: O partido Novo, o líder do governo e Eduardo Bolsonaro votaram contra o PL 2564. Isso é um indicativo de possibilidade de veto por parte de Bolsonaro. É fundamental que a mobilização continue pra pressionar o governo!"

O historiador, influencer e pré-candidato ao Governo de Pernambuco, Jones Manoel, também fez críticas nas redes sociais. "Aprovada a #pl2564, o piso da enfermagem. Conquista histórica da categoria e um alívio num momento de tantos ataques ao SUS. Fundamental pressionar Bolsonaro para ele não vetar. Eduardo Bolsonaro e o Partido Novo foram contra - liberalismo e fascismo sempre juntos contra o povo", disse.

