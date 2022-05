"É uma satisfação retornar ao meu Nordeste", diz Bolsonaro na Paraíba

O presidente Jair Bolsonaro (PL) usou viagem oficial nesta quinta-feira a Gurinhém, interior da Paraíba, para tentar melhorar sua popularidade na região do País onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu principal adversário na disputa pelo Palácio do Planalto deste ano, tem mais força eleitoral.

Em cerimônia de inauguração de uma Unidade Básica de Saúde, o chefe do Executivo se referiu à região como "meu Nordeste" e exaltou as entregas do governo relativas à transposição do Rio São Francisco.

Sobre o assunto Jovem que questionou Carla Zambelli relata ameaças de morte e registra BO

Fala de Lula na "Time" sobre guerra na Ucrânia repercute no exterior

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"É uma satisfação muito grande retornar ao meu Nordeste", disse Bolsonaro, que é paulista e construiu sua carreira política no Rio de Janeiro. "Nós libertamos o povo do Nordeste da escravidão do carro pipa", acrescentou, arrancando aplausos dos presentes. Em seguida, contudo, o presidente se referiu aos nordestinos como "cabra da peste", expressão considerada preconceituosa, mas sempre utilizada por ele.

Bolsonaro ainda aproveitou o evento para dizer que respeita os policiais do Brasil, justamente no momento em que o governo está em crise com os policiais federais por não entregar a reestruturação das carreiras e poucas semanas após Lula se envolver em uma polêmica com os profissionais de segurança pública. "Brasil tem um presidente que acredita em Deus, que respeita seus policiais e seus militares", declarou.

Sobre o assunto Homem que esfaqueou Bolsonaro pode ser solto após decisão judicial

Bolsonaro recua e agora diz que "não há denúncias consistentes de corrupção" em seu governo

Tags