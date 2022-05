Título de eleitor: último dia para regularizar situação tem filas no Centro de Eventos em Fortaleza

Nesta quarta-feira, 4, é o último dia para regularizar situação eleitoral ou mesmo tirar o documento pela primeira vez. Atendimento presencial ocorre até as 17 horas de hoje, mas processo também pode ser feito pela internet

O Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, registrou filas na manhã desta quarta-feira, 4, último dia para regularizar o título de eleitor, modificar local de votação ou mesmo tirar o documento eleitoral pela primeira vez a tempo de participar das próximas eleições. O atendimento ocorre até às 17 horas de hoje.

Marcel Leonardo Fonseca, coordenador do atendimento ao eleitor, disse que a Justiça Eleitoral está à disposição para qualquer tipo de regularização. "A gente atende aos jovens (que tiram o primeiro título), aos eleitores que vão alterar dados cadastrais, aos que vão fazer transferência de local de votação, seja dentro do mesmo município ou para outra cidade”, explica.

Fonseca reforça que o atendimento presencial estará disponível até as 17 horas, desta quarta-feira, 4, mas lembra que “o serviço também pode ser feito pela internet até o fim do dia”, na plataforma Título Net. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) tem expectativa de realizar pelo menos três mil atendimentos, de pessoas que já haviam agendado visita, durante o expediente.

Ivana Maia dos Santos, 19, foi ao local para tirar um novo documento eleitoral. “Vim para tirar o título e votar para ver se conseguimos alguma mudança. Uma amiga minha que trabalha na lan house está fazendo inscrições de várias pessoas e me agendou para hoje”, relata a jovem.



Alisson Sousa, 18, diz que foi ao local por compreender a "importância" do voto para o futuro do País. "Eu não consegui tirar pela internet, não tive acesso, só pude vir hoje e corri o mais rápido possível para não perder. Mas aqui o atendimento está rápido e muito bom", conta.

A Justiça Eleitoral tem realizado campanhas nos últimos meses para incentivar jovens eleitores a tirarem o documento para votar neste ano. Além dos jovens de 16 e 17 anos, a quem o voto é facultativo, pessoas com 15 anos que completarão 16 até o dia da eleição (2 de outubro) também podem dar entrada no processo de confecção do título.

