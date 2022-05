Ronivaldo não comparace à Câmara uma semana após seu retorno às atividades

O vereador Ronivaldo Maia (PT) não compareceu presencialmente à sessão da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) desta quarta-feira, 4, uma semana após retornar com suas atividades na Casa. Em novembro do ano passado, ele se afastou de suas funções na esteira do caso em que foi preso por tentativa de feminicídio. Hoje, o parlamentar participou das discussões de forma remota, segundo informação confirmada pela sua assessoria.

Em seu primeiro pronunciamento na tribuna da Câmara, o parlamentar pediu desculpas e disse que não quis matar a mulher que foi vítima de agressão. Disse ainda que episódio foi "infortúnio" e isolado na sua trajetória. "Todo ser humano pode ter um momento de descontrole emocional do qual se arrependerá para sempre, mas nunca tive a intenção de machucá-la". O petista ainda citou a trajetória nas Comunidades Eclesiais de Base, para falar sobre perdão.



Ronivaldo foi preso em 29 de novembro, acusado de avançar com o veículo contra uma mulher. Ele ficou preso até o início de fevereiro. Denunciado no Conselho de Ética da Câmara por quebra de decoro parlamentar, ele teve o processo arquivado.

O retorno, no entanto, foi palco de uma série de polêmicas. O Núcleo Américo Barreira, do PT Fortaleza, grupo de militantes do partido na capital, lançou nota pública com duras críticas ao retorno do vereador. O grupo também manifestou repúdio ao arquivamento do processo contra o petista que tramitava na Casa.

O discuso de Ronivaldo foi rebatido pela vereadora Adriana Gerônimo (Psol), do mandato coletivo Nossa Cara. Segundo a psolista, a fala do parlamentar reproduziu as desculpas comumente dadas por agressores de mulheres. "O que o Ronivaldo reproduziu, infelizmente, são as desculpas dos agressores de mulheres. Eles sempre se utilizam dessa desculpa de que houve um momento de descontrole, que a vítima causou o ato, o crime, de violência contra ela mesma", afirmou.



Junto das outras vereadoras do mandato coletivo, Adriana buscou assinaturas contra o arquivamento da representação contra Ronivaldo no Conselho de Ética. Eram necessárias nove assinaturas dentre 43 vereadores para o recurso ir a plenário, mas só quatro assinaram. Ao O POVO, a vereadora Enfermeira Ana Paula (PDT) disse que seu partido fechou entendimento para que os parlamentares da sigla não assinassem o recurso do Psol.

