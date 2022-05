PSB desfilia vereador Camilo Cristófaro após fala racista na Câmara de São Paulo

O PSB de São Paulo anunciou a desfiliação do vereador Camilo Cristófaro por fala racista que vazou no microfone durante sessão da Câmara Municipal de São Paulo. Normalmente, o pedido de afastamento passaria pelo Conselho de Ética da sigla, mas Cristófaro já havia solicitado um afastamento, em 28 de abril, em decorrência de divergências por mudanças na liderança do partido.

O parlamentar proferiu expressão racista durante sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Aplicativos. No áudio que vazou, ouvia-se ele falar: "Não lavaram a calçada. Coisa de preto, né".

O PSB informou que Jonas Donizette, presidente estadual do partido, decidiu aceitar o pedido anteriormente feito pelo parlamentar de modo a evitar trâmites previstos no regimento e desgastes internos por conta da fala racista. Deputados federais do PSB já haviam manifestado repúdio e entrado com pedido no Conselho de Ética pedindo o desligamento de Cristófaro.

Nota assinada pela presidente municipal e deputada federal Tabata Amaral manifestou apoio à apuração do caso. “Como um partido que luta por justiça social e igualdade de oportunidades, é dever do PSB exigir que os seus quadros atuem de forma coerente. Falas e ações racistas devem ser responsabilizadas com seriedade”, alegou.