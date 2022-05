Presidente do Congresso volta a defender harmonia entre os Poderes

Um dia depois de se reunir com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), voltou a defender hoje (4) o diálogo e a harmonia entre os Poderes. A declaração foi feita após uma reunião com o presidente do Superior Tribunal Militar (STM), ministro Luís Carlos Gomes Mattos, na residência oficial do Senado, em Brasília. Apesar de não ter sido registrado oficialmente em sua agenda, pelo Twitter Pacheco postou uma foto e comentou o encontro.

Recebi, nesta quarta-feira, o presidente do Superior Tribunal Militar (STM), ministro Luís Carlos Gomes Mattos.



(1/3) pic.twitter.com/LrisgCTy2q — Rodrigo Pacheco (@rpsenador) May 4, 2022

“Além das pautas de interesse do STM no Senado, reforcei a ele a importância do diálogo entre todas as instituições para o fortalecimento da democracia e a preservação do Estado de Direito, condições fundamentais para o desenvolvimento social e econômico. E esse alinhamento, necessário para o processo de pacificação social, só é possível por meio do diálogo”, destacou Pacheco, em tom conciliador Pacheco.

