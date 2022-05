Lei Henry Borel: Câmara aprova projeto que torna crime hediondo o homicídio de crianças

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 3, o projeto da Lei Henry Borel, que cria medidas protetivas para crianças e adolescentes e que passa a tipificar como crime hediondo o assassinato de pessoas menores de 14 anos no Brasil.

Aprovado no Senado em março, o texto precisou retornar à Câmara após modificações e agora seguirá para a análise e eventual sanção do presidente Jair Bolsonaro (PL). O nome da lei faz referência ao menino Henry, de 4 anos, morto no Rio de Janeiro, no apartamento no qual morava com a mãe e com o padrasto e ex-vereador Dr. Jairinho.

De acordo com o texto, o homicídio contra menores de 14 anos passa a ser considerado como qualificado, com pena de 12 a 30 anos. A pena ainda pode ser aumentada em um terço, caso a vítima seja pessoa com deficiência ou doença que aumente a vulnerabilidade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

E em até dois terços, caso o responsável pela morte seja pai ou mãe, padrasto ou madrasta, tio, irmão ou exerça outras funções que impliquem no cuidado ou em autoridade sobre o menor.

O texto prevê ainda que medidas restritivas sejam tomadas contra agressores, que poderão ser afastados das vítimas, bem como pena para quem deixar de denunciar a prática de violência contra criança ou adolescente.

Com informações da Câmara dos Deputados

Tags