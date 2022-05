Fux defende Judiciário forte e independente

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, disse nesta quarta-feira (4) que Poder Judiciário deve ser forte e independente para manter a paz social no país. As declarações foram feitas na abertura de sessão de hoje.

No discurso, Fux relatou aos colegas encontro que teve ontem (3) com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira.

​​​​​"Abordamos a necessidade de termos um Judiciário forte, independente e responsável para manutenção da paz social e dos direitos fundamentais dos brasileiros. Em suma: a reunião foi deveras proveitosa", afirmou.

Na mesma sessão, o ministro Edson Fachin, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), discursou e defendeu o respeito às instituições.

"O respeito entre as instituições - e não há instituição acima ou abaixo - e a harmonia entre os poderes dependem não só da abertura do diálogo, mas também de uma posição firme", afirmou.

