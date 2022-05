Em culto na Câmara, Michelle Bolsonaro se ajoelha e ora pedindo cura ao Brasil

Em culto da Frente Parlamentar Evangélica, realizado na Câmara dos Deputados, em Brasília, a primeira-dama Michelle Bolsonaro se ajoelhou durante oração e pediu a Deus cura para o País, além de avivamento para os três poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário brasileiro.

O momento ocorreu nesta quarta-feira, 4, como forma de homenagem ao Dia das Mães, celebrado no segundo domingo deste mês. Ela iniciou a oração com "dom de línguas", doutrina neopetencostal utilizada para que pessoas, após receberem a presença do Espírito Santo, transcendam sua emoção e proclamem. "Nós cremos numa nação santa e curada", afirmou durante a oração.

Michelle também orou pendindo benção, sabedoria e compreensão para que as mães possam "educar seus filhos no caminho justo e certo". "Tu és poderoso, senhor, para curar a nossa nação. Deus, age um avivamento na nossa nação, no Legislativo, no Executivo, no Judiciário", pediu a primeira-dama na oração.

