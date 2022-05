Eleições 2022: pode votar sem biometria?

Nessas eleições de 2022, o processo de cadastramento biométrico, no qual as digitais do cidadão são coletadas para integrar o banco de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e validar com mais segurança a identidade do eleitor, não será exigido em 2022. Confira abaixo como votar sem a biometria.

Desde 2020, quando se iniciou a pandemia do novo coronavírus, os cadastros biométricos da população foram interrompidos para coibir a disseminação e o contágio pela Covid-19. Além disso, de acordo com as informações oficiais do TSE, os equipamentos estão "sendo atualizados em prol da melhoria dos serviços ao eleitorado."

Também é esclarecido que nenhuma eleitora ou eleitor pode ser impedido de votar pela ausência da biometria. O site oficial do TSE precisou rebater boatos que circulavam nas redes sociais informando aos eleitores que só poderiam comparecer aos locais de votação quem já estivesse com a biometria cadastrada.

Eleições 2022: saiba como votar sem a biometria e quais documentos levar

Em 2021, o TSE aprovou uma resolução que estabelece os documentos que poderão ser utilizados para comprovar a identidade do eleitor no dia do voto. São eles:

Carteira de identidade

Identidade Social

Passaporte

Carteira de categoria profissional reconhecida por lei

Certificado de reservista

Carteira de trabalho

Carteira Nacional de Habilitação

Os eleitores que já tiverem feito seu cadastramento biométrico poderão também utilizar o aplicativo e-Título para se identificar nas eleições.

As próximas eleições gerais do Brasil acontecem no próximo ano e, ao mesmo tempo em que se aproxima o dia de votação nas urnas, crescem as expectativas quanto às disputas, principalmente para presidente.

Eleições 2022: qual dia será a votação?

O primeiro turno das próximas eleições está marcada para acontecer no domingo, 2 de outubro de 2022. Caso seja necessário, um segundo turno é previsto para o fim do mês, no dia 30, também domingo.

Eleições 2022: quem pode votar?

Assim como em pleitos eleitorais anteriores, cidadãos com mais de 16 anos podem votar, mas a obrigatoriedade é apenas para aqueles entre 18 e 70 anos. Quem não participar da votação e não apresentar uma justificativa aceitável deverá pagar uma multa.

Eleições 2022: quais cargos políticos serão definidos?

As eleições gerais de 2022 definirão os próximos nomes para presidente do País e governador das 13 unidades federativas. Ainda, serão eleitos os integrantes das Assembleias Legislativas, assim como do Congresso Nacional, incluindo: um terço dos 81 membros do Senado, sendo que o restante já foi definido em 2018; e todos os 513 membros da Câmara de Deputados.

