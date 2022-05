Camilo recebe honrarias em Itapipoca e Trairi e confirma que é "pré-candidato ao Senado"

O ex-governador do Ceará, Camilo Santana (PT), recebeu, em cerca de 24 horas, duas honrarias municipais: os títulos de cidadão de Itapipoca e de cidadão de Trairi. As homenagens foram concedidas pelos legislativos das cidades pouco mais de um mês após o petista deixar o governo do Estado para concorrer a uma vaga no Senado em outubro.

Em discurso na tribuna da Câmara de Trairi, nesta quarta-feira, 4, Camilo agradeceu aos políticos e população presentes e comentou a sua saída do governo. “Tomei a decisão de antecipar a saída para me colocar à disposição do povo cearense. Sou pré candidato ao Senado Federal, não por um projeto pessoal, porque nunca foi minha intenção, fazemos parte do projeto político do Ceará, mas me coloco à disposição para continuar o trabalho. Aonde eu estiver estarei lutando pelo Ceará”.

Embora não seja novidade, essa é uma das primeiras vezes que Camilo fala publicamente que é pré-candidato ao Senado. Neste ano, o Ceará terá apenas uma vaga disponível para o cargo de senador. A fala do petista sobre a pré-candidatura pode ser acompanha nos seis minutos finais do vídeo abaixo.

Na terça-feira, 3, Camilo esteve em evento na Câmara Municipal de Itapipoca junto a lideranças locais e ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão (PDT). “Muito honrado com o título que recebi. Agradeço à Câmara pela honraria e à população pela recepção carinhosa”, escreveu o governador nas redes sociais.

Em ambos os eventos, Santana apareceu ao lado de Evandro, um dos pré-candidatos do PDT à nomeação para disputar o governo neste ano, e destacou o papel dos deputados estaduais na aprovação das políticas públicas do seu governo.

O petista também lembrou do papel da atual governadora Izolda Cela, anteriormente sua vice-governadora, na gestão dos últimos 7 anos, e a tratou como “a grande responsável pela revolução que fizemos em Educação. Nenhum município cresce e se desenvolve sem investir na educação (...) estamos mudando a realidade”, disse no púlpito de Trairi.



