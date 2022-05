'Eu não tenho dúvida do compromisso de Lula com a democracia', diz Marcelo Ramos

O deputado federal Marcelo Ramos (PSD-AM) afirmou nesta terça-feira, 3, em ato que oficializou o apoio do Solidariedade à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que não tem dúvida do compromisso do petista com a democracia. "Compromisso de Lula com a democracia está escrito na sua história de vida", afirmou no evento.

Ramos disse que, apesar de ter discordâncias na pauta de costumes, na política ou na economia com Lula, o que está em disputa nesta eleição "é o direito de continuar discordando, de disputar opinião e de disputar a pauta política no País". "O que está em disputa nessa eleição é a democracia e a barbárie", enfatizou no evento.

"Nenhum presidente jamais teve uma oposição tão ferrenha na política, na imprensa, em setores econômicos, mas nunca desacreditou na democracia", disse, em referência ao petista. Ramos é filiado ao PSD, legenda presidida pelo Gilberto Kassab que deve liberar os Estados para apoiar quem quiser na disputa presidencial.

