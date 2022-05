Carla Zambelli dinheiro bloqueado indenizar Tom Zé Wisnik música Bolsonaro

A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de R$ 22.249,99 das contas bancárias da deputada federal Carla Zambelli (PL) para indenizar os músicos Tom Zé e José Miguel Wisnik, que venceram ação por danos morais contra a parlamentar.

Protocolada em agosto de 2020, a ação questiona uma postagem da deputada, que usou a música, sem autorização, em vídeo dedicado ao presidente. No registro, Zambelli exaltava a atuação de Bolsonaro no Nordeste.

Em julho do ano passado, Zambelli foi condenada pela 7ª Câmara de Direito Privado de SP e recorreu da decisão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A defesa de Zambelli alegou que não violou direitos autorais de Tom Zé e Wisnik, sustentando que utilizou a música Xiquexique "não para engajamento político, mas com intuito informativo".

A parlamentar disse ainda que "apenas quis enaltecer a região Nordeste com a música típica e demonstrar a relação do atual presidente com a região".

Sobre o assunto "Ronivaldo reproduziu as desculpas dos agressores de mulheres", diz Adriana Gerônimo

Paulo Coelho diz que erros da campanha de Lula podem reeleger Bolsonaro

Vereador faz fala racista em sessão: "É coisa de preto"

Ao analisar o caso, o desembargador Miguel Brandi destacou que Zambelli postou o vídeo em suas redes sociais em apoio a Bolsonaro e "buscando ressaltar a atuação e o apoio do chefe do Poder Executivo Federal junto à população nordestina durante a pandemia".

O desembargador concluiu ainda que "não há nada de informativo no vídeo". "É uma sucessão de imagens de outdoors e de aglomerações, bem como de trechos de alguns discursos. Houve produção e edição profissional do vídeo".

Tags