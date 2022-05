Câmara vota piso salarial da enfermagem de R$ 4.570 nesta quarta

No mês passado, o presidente da Câmara Arthur Lira (PP), definiu que o texto seria votado no período em que é comemorado a semana da enfermagem

O projeto de lei 2564/2020, que institui o piso salarial da enfermagem, será votado na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, 4. O PL, que tem como autor o senador Fabiano Contarato (PT), estipula o valor de R$ 4.750 para os trabalhadores de enfermagem. A proposta prevê que a quantia deve ser paga nacionalmente tanto para serviços públicos quanto para os privados. Se aprovada a proposta, serão contemplados além dos próprios enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares e parteiras. Para estes três últimos, haverá proporcionalidade do valor.

No caso dos técnicos de enfermagem, o reajuste será de 70% do valor integral do piso. Auxiliares e parteiras, a proporção prevista é de 50%.

A proposta prevê ainda que seja feita atualização monetária anual do piso da categoria, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Além disso, garante a manutenção de eventuais salários superiores ao valor inicial proposto, sem levar em consideração a carga horária que o profissional tenha sido contratado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Conselho de Enfermagem interdita duas unidades de saúde em Juazeiro do Norte

Atendimentos pediátricos aumentam 155% nas UPAs de Fortaleza puxados por síndromes respiratórias

Piso salarial da enfermagem será votado próxima semana e encontros articulam aprovação

A vereadora de Fortaleza enfermeira Ana Paula (PDT) embarcou nesta terça, 3, para Brasília, com o objetivo de acompanhar a votação prevista para amanhã. “Nós já havíamos feito um trabalho de sensibilização com a bancada cearense para que cada um dos deputados entendesse a necessidade e a urgência desse projeto. Conseguimos o apoio unânime. Agora é hora de, em Brasília, seguirmos dialogando com os deputados de outros estados”, falou.

Presidente licenciada do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará (Coren-CE), Ana Paula vai na expectativa de conversar com parlamentares que estejam indecisos com a proposta. Ao tramitar pela Câmara, a proposta passou por análises técnicas e econômicas, onde foi avaliado o impacto financeiro da proposta. Caso receba aprovação do colegiado, o texto seguirá para sanção do presidente Jair Bolsonaro (PL).



Sobre o assunto Em Fortaleza, enfermeiros protestam pela aprovação do piso salarial de R$ 4,7 mil

Câmara dos Deputados vota na próxima semana urgência para o projeto de piso da Enfermagem

Deputados aprovam urgência para piso salarial para enfermagem e parteira

Piso salarial de R$ 4.750 para enfermagem deve ser votado em 4 de maio

Tags